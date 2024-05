Aktuell Land

Schlägerei zwischen zwei Familien: Zehn Verletzte

Bei einer Schlägerei zwischen zwei Familien sind in Meßstetten (Zollernalbkreis) zehn Menschen verletzt worden. Zunächst hatten Zeugen von einer Auseinandersetzung berichtet, bei der mehrere Menschen sich unter anderem mit Eisenstangen und Messern attackiert hätten, wie die Polizei am Montag mitteilte. Als die Beamten am Sonntagabend am Tatort eintrafen, waren dort nur noch zwölf Menschen, von denen vier Menschen im Alter zwischen 16 und 65 Jahren verletzt waren.