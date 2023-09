Aktuell Land

Schlägerei unter Zuschauern und Spielern

Bei einem Fußballspiel in Stuttgart sind Zuschauer und Spieler untereinander in eine Schlägerei geraten. Wie die Polizei am Montag mitteilte, verteilte der Schiedsrichter bei dem Spiel am Sonntag zunächst zwei rote Karten. Daraufhin erhitzten sich die Gemüter derart, dass sowohl Spieler als auch Zuschauer in eine Schlägerei mit mehreren Personen gerieten. Der Schiedsrichter brach das Spiel ab. Der Rettungsdienst brachte einen 22 Jahre alten und einen 28 Jahre alten Mann aufgrund der Verletzungen ins Krankenhaus.