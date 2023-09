Aktuell Land

Schlägerei und Pfefferspray-Einsatz in Supermarkt

Vier Menschen sind bei einer Schlägerei in einem Supermarkt in Böblingen verletzt worden. Bei der Auseinandersetzung am Samstagabend wurde auch Pfefferspray eingesetzt, wie ein Polizeisprecher sagte. Mehrere Kunden klagten über Atemwegsreizungen.