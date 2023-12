Aktuell Land

Schlägerei auf Mädchentoilette: Schülerin setzt Reizgas ein

Bei einer Schlägerei unter Schülerinnen in Korntal-Münchingen (Kreis Ludwigsburg) ist am Freitag ein Reizgas-Spray zum Einsatz gekommen. Vier Mädchen mussten in Krankenhäuser gebracht werden, wie eine Polizeisprecherin sagte. Darunter sei auch die mutmaßliche Aggressorin.