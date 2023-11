Aktuell Land

Schill überzeugt zum Auftakt des Stuttgarter Reitturniers

Springreiter Alexander Schill hat das Auftaktspringen zum Hallen-Championat Baden-Württemberg gewonnen. Der 39 Jahre alte Champion von 2006 aus Ichenheim galoppierte auf der elfjährigen französischen Stute Chelsea Gravelotte beim internationalen Turnier in Stuttgart am Mittwoch mit der schnellsten fehlerfreien Zeit in der Springprüfung Klasse S* über die Ziellinie. Nur vier Hundertstel Sekunden langsamer war der Mannheimer Armin Schäfer junior auf Costa Gavras als Zweiter. Titelverteidiger Hans-Dieter Dreher belegte auf Jinki Platz drei.