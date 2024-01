Aktuell Land

Schifffahrtsamt: Schleuse Iffezheim am Donnerstag gesperrt

Die Schleuse Iffezheim (Kreis Rastatt) soll an diesem Donnerstag bis zum Nachmittag voll gesperrt werden. Wie das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Oberrhein am Mittwoch mitteilte, muss nach Wartungsarbeiten an der linken Schleusenkammer überprüft werden, ob die Kammer reibungslos funktioniert. Dafür werde man Probeschleusungen durchführen, wie es weiter hieß. Das rechte Schleusentor ist seit einer Havarie Mitte November vergangenen Jahres - ein Schiff hatte das Tor gerammt - ohnehin außer Betrieb.