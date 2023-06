Aktuell Land

Schiffe kollidieren auf dem Rhein: Sechsstelliger Schaden

Ein Fahrgastkabinenschiff und ein Tankmotorschiff sind auf dem Rhein in der Nähe von Eggenstein-Leopoldshafen (Kreis Karlsruhe) kollidiert. Nach vorläufigen Schätzungen sei ein Schaden im sechsstelligen Bereich entstanden. Die Schiffe krachten seitlich aneinander. Menschen seien nicht verletzt worden, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Laut einem Polizeisprecher befanden sich 227 Passagiere inklusive Besatzung an Bord des Fahrgastkabinenschiffes.