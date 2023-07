Aktuell Land

Schieber zur Zukunft: Fühle mich als Jugendcoach »wohl«

Der frühere Bundesliga-Stürmer Julian Schieber fühlt sich bei einem Verein wie der SG Sonnenhof Großaspach vorerst noch richtig aufgehoben. »Ich sammle meine ersten Erfahrungen gern in einem kleineren Verein«, sagte der 34 Jahre alte ehemalige Fußball-Profi der Deutschen Presse-Agentur. Dort könne er »eine größere Verantwortung« tragen und »mehr lernen«, begründete er. Nach seinem Karriereende vor zwei Jahren war Schieber zunächst Co-Trainer seines Oberliga-Heimatvereins TSG Backnang. Nun ist er Trainer der U19 in Großaspach und Assistent des Herren-Teams ebenfalls in der Oberliga.