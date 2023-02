Aktuell Land

Schießerei in Ostfildern: Täter flüchtig, Opfer auch

Eine mutmaßliche nächtliche Schießerei stellt die Polizei in Ostfildern (Kreis Esslingen) noch vor ein Rätsel. Die Schüsse sollen nach Zeugenaussagen am Mittwochabend in der Parksiedlung gefallen sein. Die Polizei reagierte auf den Notruf und schickte zahlreiche Beamte. Allerdings hätten die mutmaßlichen Beteiligten beim Eintreffen der ersten Streife bereits fluchtartig und teils zu Fuß den Platz verlassen Fuß, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Nach Zeugenaussagen nutzten sie auch mindestens ein Auto.