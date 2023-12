Aktuell Land

Scheune geht in Flammen auf: Ein Leichtverletzter

Beim Großbrand einer Scheune in Bopfingen (Kreis Ostalbkreis) ist ein Bewohner aus einem benachbarten Wohnhaus leicht verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hatten Anwohner das Feuer am Dienstagmittag bemerkt, die Polizei alarmiert und die Pferde aus der Scheune befreit. Das Feuer wurde von 123 Feuerwehrleuten gelöscht, noch bevor es auf das Wohnhaus übergreifen konnte. Die Tiere blieben unverletzt. Der Sachschaden schätzt die Polizei auf ungefähr 250.000 Euro. Warum es zu dem Brand kam, war zunächst unklar.