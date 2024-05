Aktuell Land

Scheune brennt vollständig aus: Rund 150.000 Euro Schaden

Bei dem Brand einer Scheune in Küssaberg (Landkreis Waldshut) ist ein geschätzter Schaden von rund 150.000 Euro entstanden. Das Gebäude mit landwirtschaftlichen Geräten im Inneren hatte am Samstag Feuer gefangen und brannte vollständig aus, wie ein Polizeisprecher am Sonntag sagte. Zudem seien zwei angrenzende Wohnhäuser durch die Hitze und den Ruß beschädigt worden. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.