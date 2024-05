Aktuell Land

Scheune brennt lichterloh: Polizei vermutet Blitzeinschlag

In der Gemeinde Fronreute im Kreis Ravensburg ist am Donnerstag nach einem Unwetter eine Scheune komplett abgebrannt. Die Polizei geht davon aus, dass ein Blitz in das Gebäude eingeschlagen habe, wie ein Sprecher am Abend auf Nachfrage bestätigte. »Es gibt keine Hinweise auf eine andere Brandursache.«