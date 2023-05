Aktuell Land

Schaukel bricht zusammen: Drei Kinder verletzt

Beim Zusammenbruch einer selbstgebauten Schaukel sind drei Kinder in Neudenau (Kreis Heilbronn) verletzt worden. Laut einer Mitteilung der Polizei vom Montag wurde ein neunjähriger Junge bei dem Vorfall auf einem Kindergeburtstag am Freitagnachmittag so schwer verletzt, dass ihn ein Rettungshubschrauber ins Krankenhaus brachte.