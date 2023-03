Auf dem Einsatzfahrzeug ist in gelber Farbe der Schriftzug »Feuerwehr« zu lesen.

Bitte aktivieren Sie Javascript

Die Taten ereigneten sich jeweils in den frühen Abendstunden oder nachts, vereinzelt auch tagsüber an abgelegenen Orten. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Auch eine frühere Brandstiftungsserie mit fünf Fällen im Jahr 2016 werde in die Ermittlungen einbezogen.

PM Polizei