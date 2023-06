Aktuell Land

Schaden in fünfstelliger Höhe nach Werkstattbrand

Bei einem Brand in einer Werkstatt in Freiburg ist ein Schaden in fünfstelliger Höhe entstanden. In der Nacht auf Donnerstag brannte aus zunächst ungeklärter Ursache die Werkstatt, in der mehrere Motorräder abgestellt waren, wie die Polizei mitteilte.