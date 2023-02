Aktuell Land

Schaden auf Biogasanlagen-Gelände: Teenager unter Verdacht

Nach der Verwüstung auf dem Gelände einer Biogasanlage in Marktoffingen (Landkreis Donau-Ries) hat die Polizei den Fall nun offenbar aufgeklärt. Zwei Jugendliche aus dem nahen Ostalbkreis in Baden-Württemberg sollen für den Schaden von etwa 350.000 Euro verantwortlich sein, heißt es in einer Mitteilung der Polizei vom Freitag.