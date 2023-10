Aktuell Land

Schaden an Wasserleitung im Kreis Heilbronn behoben

Die Wasserleitung der Bodensee-Wasserversorgung im Landkreis Heilbronn ist repariert und am Freitagmorgen wieder in Betrieb genommen worden. Die acht betroffenen Gemeinden werden somit wieder regulär mit Wasser versorgt, wie der Zweckverband am Freitag mitteilte. Der Aufruf zum Wassersparen sei aufgehoben.