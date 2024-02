Aktuell Land

Schaden an Oberleitung bremst Zugverkehr um Mannheim aus

Eine abgerissene Oberleitung hat am Donnerstag den Zugverkehr rund um Mannheim ausgebremst. Die Oberleitung fiel im Hauptbahnhof der Quadratestadt auf den vorderen Teil eines Regionalexpresses, wie die Bundespolizei am Abend mitteilte. Einsatzkräfte und Mitarbeiter der Deutschen Bahn brachten die 50 Fahrgäste des Zuges demnach in Sicherheit. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand.