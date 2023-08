Aktuell Land

Schaden an der Oberleitung: Zug mit 100 Reisenden evakuiert

Die Zugreise von etwa 100 Passagieren ist am Samstag zu einem jähen Ende gekommen. Wegen eines Schadens an der Oberleitung musste die Bahn stehenbleiben. Auch am Sonntag war die Strecke zeitweise noch gesperrt.