Schüsse, Schläge, Streit - Polizei vermutet Bedrohungslage

Zwei Männer sollen sich in Pforzheim gestritten und geschlagen haben, bis einer eine Waffe zog und schoss. Die Polizei war wegen mutmaßlicher Knallgeräusche ausgerückt und ging zuerst von einer Bedrohungslage aus, sagte eine Sprecherin am Freitag. Einer der beiden Männer sei laut Zeugenaussagen im Laufe des Streits in ein Gebäude gegangen, habe eine Schusswaffe geholt und mit dieser mehrere Schüsse abgegeben.