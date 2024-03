Schüsse: Kein Zusammenhang mit Gewalttat in Ulm

Bitte aktivieren Sie Javascript

Gut eine Woche nach einem Vorfall in Nattheim (Kreis Heidenheim) hat die Polizei bestätigt, dass tatsächlich auf ein Auto geschossen worden ist. Einen Zusammenhang mit einer Gewalttat in Ulm, bei der ein 54-Jähriger am Sonntag einen Mann getötet und zwei Frauen verletzt haben soll, schloss ein Sprecher der Polizei aus. Auch am Dienstagnachmittag fahndete die Polizei noch nach dem Verdächtigen im Fall der Schüsse.

Ein Anrufer hatte laut Polizei am Dienstag vor einer Woche gemeldet, dass in Nattheim auf sein Auto geschossen worden sei. Er sei weiter in den Heidenheimer Stadtteil Schnaitheim gefahren, wo er die Beschädigungen bemerkt habe. Bilder zeigen rechts an der hinteren Seitentür eines schwarzen Kombis eine geborstene Scheibe, Einschusslöcher sind auf der Tür zu sehen. Verletzt wurde nach Polizeiangaben niemand.

