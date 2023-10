Aktuell Land

Schüsse in Schorndorf: 20-Jähriger in Untersuchungshaft

Im Regierungsbezirk Stuttgart hat es nach mehreren ähnlichen Vorfällen in der Vergangenheit erneut Schüsse gegeben, diesmal in Schorndorf (Rems-Murr-Kreis). Ein 20 Jahre alter Mann befinde sich in Untersuchungshaft, teilte das Landeskriminalamt (LKA) am Mittwoch mit. Den Angaben zufolge hatte sich der Mann nach dem Vorfall vom vergangenen Montag selbst bei der Polizei gemeldet und behauptet, dass Unbekannte auf ihn geschossen hätten. Auch sein Auto wies Einschusslöcher auf. Später habe sich aber herausgestellt, dass es wohl einen Schusswechsel gegeben hatte, bei dem auch der Verdächtige selbst beteiligt war. Anwohner hatten zuvor die Polizei gerufen.