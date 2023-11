Aktuell Land

Schüsse in Innenstadt im August: Tatverdächtiger in U-Haft

Nach Schüssen in der Innenstadt von Müllheim (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) im August ist ein Mann festgenommen worden. Der 28-Jährige sitzt nun in Untersuchungshaft, wie ein Polizeisprecher am Freitag sagte. Im Rahmen der Ermittlungen wurden vier Objekte durchsucht und Beweismittel sichergestellt worden.