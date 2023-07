Aktuell Land

Schüsse aus Schreckschusswaffe auf Hochzeitsfeier in Giengen

Auf einer Hochzeitsfeier in Giengen sind aus einem Auto Schüsse aus einer Schreckschusswaffe gefallen. Nach Angaben der Polizei vom Sonntag fanden die Beamten bei ihrem Einsatz am Samstagnachmittag zahlreiche verschossene Patronenhülsen. Laut einem Sprecher wurden die Schüsse zur Feier des Brautpaars in die Luft abgegeben.