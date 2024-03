Aktuell Land

Schüsse aus Gasdruckpistole auf Bekannten: Mann in U-Haft

Ein Mann, der in einer Wohnung in Reutlingen einen Bekannten durch mehrere Schüsse aus einer Gasdruckpistole verletzt haben soll, sitzt nun in Untersuchungshaft. Der 23-Jährige wurde am Donnerstag festgenommen, wobei er erheblichen Widerstand leistete, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilten. Bei der Festnahme wurden demnach eine Polizistin und ein Polizist leicht verletzt. Beide hätten ihren Dienst fortsetzen können.