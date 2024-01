Aktuell Land

Schüsse am Bahnhof Ditzingen: Polizei ermittelt

Mehrere Schüsse sollen am Bahnhof Ditzingen (Kreis Ludwigsburg) gefallen sein. Zeugen meldeten den Vorfall der Polizei, wie die Beamten am Montag mitteilten. Demnach soll ein zunächst Unbekannter am Freitagabend zwei bis dreimal mit einer Schreckschusspistole geschossen haben. Dieser soll sich laut den Zeugen zuvor zusammen mit einer Gruppe von Menschen am Bahnhof aufgehalten haben und nach den Schüssen geflohen sein.