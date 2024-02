Aktuell Land

Schülerinnen und Schüler fordern mehr Demokratiebildung

Die Schülerinnen und Schüler in Baden-Württemberg wünschen sich mehr Demokratiebildung im Unterricht. Es brauche mehr Stundenkontingente für Geschichte und Gemeinschaftskunde, forderte der Vorsitzende des Landesschülerbeirats, Berat Gürbüz, am Montag in Stuttgart. Zudem müsse aus Sicht der Schülerinnen und Schüler im Unterricht mehr auf die Programmatik der einzelnen Parteien eingegangen werden. »Das findet nicht wirklich Zeit im Unterrichtsgeschehen«, sagte Gürbüz. Kürzen könnte man aus Sicht des Beirats dafür beim Religionsunterricht.