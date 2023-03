Aktuell Land

Schülerbeirat zu umstrittener Abi-Lektüre: Alternative?

Im Streit um die Abi-Pflichtlektüre »Tauben im Gras« von Wolfgang Koeppen fordert der Landesschülerbeirat für 2025 eine Alternative in Betracht zu ziehen. Vorerst wolle man aber am Roman festhalten, sagte der Vorsitzende Berat Gürbüz am Freitag. Denn in einigen Schulen sei die Lektüre schon behandelt worden. Man wolle den Schülern im laufenden Schuljahr keinen Mehraufwand zumuten.