In einer Berufsschule in Künzelsau verletzte Pfefferspray acht Schüler und zwei Lehrer. (Symbolbild)

Acht Schüler und zwei Lehrer sind in einer Berufsschule in Künzelsau (Hohenlohekreis) verletzt worden, weil während des Unterrichts Pfefferspray versprüht worden ist. Sie erlitten am Morgen Atemwegsreizungen und wurden vor Ort medizinisch versorgt, wie die Polizei mitteilte. Wer das Pfefferspray versprühte, war zunächst unklar. Die Polizei ermittelt.