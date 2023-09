Aktuell Land

Schüler bringen Schüler zum Lesen - Programm verlängert

Das »Lesescouts«-Programm an den Schulen im Südwesten wird von der Baden-Württemberg Stiftung um zwei weitere Jahre verlängert. Das Programm schließt an einer negativen Tendenz an: Die Studie Internationale Grundschul-Lese-Untersuchung (IGLU) ergab, dass die Lesekompetenz bei Kindern und Jugendlichen seit der ersten Studie im Jahr 2001 signifikant gesunken ist. Das teilte die Baden-Württemberg Stiftung am Dienstag mit.