Schüler attackiert und Lehrer bedroht? Vier Männer in U-Haft

Weil sie zwei Jugendliche brutal attackiert haben sollen, sitzen vier junge Männer aus dem Kreis Ludwigsburg in Untersuchungshaft. Die zwei 18-Jährigen, der 17- und 15-Jährige sollen Anfang Februar unter anderem mit Schlag- und Stichwaffen während der Unterrichtszeit eine Realschule in Tamm betreten und dort einen 16-Jährigen auf dem Gelände geschlagen haben, wie das Polizeipräsidium Ludwigsburg am Freitag mitteilte. Dabei sollen sie einen 35 Jahre alten Lehrer massiv bedroht haben, der ihnen entgegentrat.