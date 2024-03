SC Freiburg will ersten Einzug in europäisches Viertelfinale

Bitte aktivieren Sie Javascript

Fußball-Bundesligist SC Freiburg kämpft gegen West Ham United am Donnerstag (18.45 Uhr/RTL+) um den erstmaligen Einzug ins Viertelfinale der Europa League. Nach dem 1:0-Sieg im Achtelfinal-Hinspiel in Freiburg reicht der Mannschaft von Trainer Christian Streich im London Stadium für das Weiterkommen ein Unentschieden gegen den Club aus der englischen Premier League. Freiburg kam auf europäischer Ebene bisher noch nie über das Achtelfinale hinaus. Im vergangenen Jahr schied der Sport-Club in der Europa League in der Runde der letzten 16 gegen Juventus Turin aus.

