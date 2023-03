Aktuell Land

SC Freiburg verlängert mit Ersatztorhüter Uphoff

Torhüter Benjamin Uphoff und der Fußball-Bundesligist SC Freiburg bauen ihre Zusammenarbeit aus. Über Vertragsinhalte wurde wie gewohnt Stillschweigen vereinbart, teilten die Breisgauer am Mittwoch mit. Der 29-Jährige kam 2020 vom Karlsruher SC und stand bisher in fünf Pflichtspielen zwischen den Pfosten. »Er ist eine stabile Größe in unserem Torwart-Trio und sowohl sportlich als auch menschlich sehr wichtig für unsere Mannschaft«, sagte Sportdirektor Klemens Hartenbach. »Es gibt uns ein gutes Gefühl, Benjamin mit seinen Qualitäten und seiner Verlässlichkeit bei uns zu haben.«