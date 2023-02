Aktuell Land

SC Freiburg hofft auf erfolgreichen Neustart in Wolfsburg

Der badische Fußball-Bundesligist SC Freiburg steht heute beim Neustart nach der Winterpause im Spiel beim VfL Wolfsburg vor einer schweren Aufgabe. Der Tabellensiebte aus Niedersachsen feierte vor der langen WM-Unterbrechung vier Siege in Serie. Freiburg will am 16. Spieltag die bisher beste Vorrunde seiner Vereinsgeschichte fortsetzen.