SC-Fans reagieren auf Rubiales: »Faust statt Kuss«

Die Anhänger des Fußball-Bundesligisten SC Freiburg haben den wegen des Kuss-Skandals in Ungnade gefallenen spanischen Verbandschef Luis Rubiales und Aufsichtsratsmitglied Karl-Heinz Rummenigge vom FC Bayern München mit Bannern kritisiert. »Machtverhältnisse wieder 1A ausgespielt. Frauen gewinnen WM - toxische Männlichkeit in aller Munde«, war auf zwei Spruchbändern zu lesen, die am Samstag beim Duell mit dem SV Werder Bremen (1:0) zeitweise hochgehalten wurden.