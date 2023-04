Satter Lotto-Millionengewinn geht nach Stuttgart

Bitte aktivieren Sie Javascript

Jubel auch im Rhein-Neckar-Kreis: Dort gingen etwa 940.000 Euro für sechs Richtige an einen weiteren Spieler oder eine Tipperin, wie Toto-Lotto Baden-Württemberg am Montagmorgen mitteilte. Die Wahrscheinlichkeit auf den Jackpot liegt bei 1 zu 140 Millionen, die für sechs Richtige bei 1 zu 15,5 Millionen.

In beiden Fällen sei aber noch nicht bekannt, wer die Glücklichen seien. »Die Spielscheine wurden anonym in Annahmestellen im nördlichen Teil von Stuttgart und im westlichen Teil des Rhein-Neckar-Kreises abgegeben«, sagte eine Toto-Lotto-Sprecherin. Um an das Geld zu kommen, müssten sie sich noch melden und die gültige Spielquittung einreichen.