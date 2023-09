Sattelzug fährt auf A5 gegen Mittelleitplanke

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein Sattelzugfahrer ist nach einem Unfall auf der Autobahn 5 nahe Forst (Kreis Karlsruhe) verletzt worden. Polizeiangaben zufolge hatte der 50-Jährige am Dienstag wohl wegen eines geplatzten Reifens die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Der Sattelzug prallte gegen die Mittelleitplanke. Der Fahrer wurde aus seiner Kabine auf den Mittelstreifen geschleudert. Ein Rettungshubschrauber flog ihn in eine Klinik. Die Autobahn in Richtung Süden war kurzzeitig voll, danach teilweise gesperrt. Die Schadenshöhe war zunächst unklar.