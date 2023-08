Aktuell Land

Sattelzüge stoßen zusammen: vier Verletzte

Zwei Sattelzüge sind am Dienstag nahe Schiltach im Kreis Rottweil zusammengeprallt. Beide Fahrer kamen mit Verletzungen in Krankenhäuser. Ebenso ein 29 Jahre alter Fahrer, der mit seinem Auto in den Unfall verwickelt wurde und ein Polizist, der Erste Hilfe leistete und dabei verletzt wurde.