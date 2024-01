Bitte aktivieren Sie Javascript

Zur bisherigen Regelung machte der Sprecher des Konzerns aus Walldorf (Rhein-Neckar-Kreis) keine genaueren Angaben. Nur so viel: Zuvor sei in Sachen mobiler Arbeit in Absprache mit dem oder der jeweiligen Vorgesetzten auch mehr möglich gewesen. Das Vertrauensprinzip gelte weiterhin.

Bericht »Rhein-Neckar-Zeitung«