Sandhausen verpflichtet Stürmer Pink.

Der SV Sandhausen hat Stürmer Markus Pink verpflichtet. Wie der Fußball-Drittligist am Donnerstag mitteilte, spielte der 32-jährige Österreicher zuletzt beim chinesischen Erstligisten Shanghai Port. »Wir sind froh, dass wir Pinki nun verpflichten konnten, nachdem er bereits im letzten Wintertransferfenster ein Kandidat in Sandhausen gewesen ist«, erklärte Sportdirektor Matthias Imhof.

Der in Klagenfurt geborene Pink hat laut Mitteilung in rund 400 Pflichtspielen 140 Treffer erzielt. Er begann seine Karriere in der U19 von SKA Kärnten und schaffte 2009 den Sprung in den Profikader des österreichischen Erstligisten. Über mehrere Stationen führte sein Weg 2018 zu Sturm Graz und zu Admira Wacker, von wo aus er mit Beginn der Saison 2020/21 zu Austria Klagenfurt zurückkehrte. Im April 2023 begann das Engagement in Shanghai, das zum Jahresende auslief.

