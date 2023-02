Aktuell Land

Sandhausen verliert bei Trainer-Debüt von Oral in Nürnberg

Der Trainerwechsel beim SV Sandhausen hat noch nicht den erhofften Erfolg gebracht. Im ersten Spiel unter dem neuen Coach Tomas Oral unterlag der Tabellenletzte der 2. Fußball-Bundesliga am Samstag beim 1. FC Nürnberg mit 0:1 (0:0). Kwadwo Duah sorgte in der 86. Minute per Foulelfmeter für den Sieg der Franken, bei denen Sportvorstand Dieter Hecking vor 26 260 Zuschauern sein Trainer-Comeback gab.