Sandhausen plant doppelt: Abstieg wirtschaftlich stemmbar

Ein Abstieg aus der 2. Fußball-Bundesliga ist nach Ansicht von Geschäftsführer Volker Piegsa aus finanzieller Sicht stemmbar für den SV Sandhausen. »Wir haben eine Stabilität in der wirtschaftlichen Situation, wodurch wir einen Abstieg in die 3. Liga vertragen würden. Aber es ist auch klar, dass das nicht das Ziel ist«, sagte Piegsa am Donnerstag. Tags zuvor hatte sich der Tabellenletzte vom Sportlichen Leiter Mikayil Kabaca getrennt und am vergangenen Montag war Trainer Tomas Oral freigestellt worden.