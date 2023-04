Aktuell Land

Sandhausen nach Trainer-Wechsel mit Sieg in Magdeburg

Der erneute Trainer-Wechsel beim SV Sandhausen hat Wirkung gezeigt. Das von den Interimstrainern Gerhard Kleppinger und Oscar Corrochano betreute Tabellen-Schlusslicht gewann am Samstag in der 2. Fußball-Bundesliga nach zuvor neun sieglosen Spielen beim 1. FC Magdeburg mit 2:1 (1:0). Dario Dumic brachte die Gäste vor 23.156 Zuschauern in der MDCC-Arena in Führung (25. Minute) und erhöhte dann auf 2:0 (66.). Cristiano Piccini (89.) gelang nur noch der Anschlusstreffer für den FCM.