Sandhausen entschuldigt für falsche Stadion-Durchsage

Der SV Sandhausen hat sich für eine falsche Stadion-Durchsage mit Glückwünschen an Hamburger SV zum vermeintlichen Aufstieg in die Fußball-Bundesliga entschuldigt. Der Stadionsprecher sei nach einem Zuruf fälschlicherweise davon ausgegangen, dass der HSV aufgestiegen sei, teilte der Absteiger aus der 2. Bundesliga am Sonntag mit. »Der SV Sandhausen ist sich des Risikos und der Tragweite solcher Durchsagen bewusst und entschuldigt sich deshalb an dieser Stelle beim Hamburger SV und den Fans im Stadion für die fehlerhafte Durchsage«, schrieb der Club.