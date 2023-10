Aktuell Land

Sallai und Philipp reisen vorzeitig ab

Die verletzten Freiburger Fußballprofis Roland Sallai und Maximilian Philipp treten vorzeitig die Heimreise aus Serbien an. Beide werden anders als das Team am Freitag zurückkehren, teilte der badische Fußball-Bundesligist am Tag nach dem 3:1 beim serbischen Vizemeister FK TSC Bačka Topola mit. In Freiburg sollen weitere Diagnosen zu den Verletzungen gestellt werden.