Saison zu Ende: Speerwerfer Hofmann erleidet Kreuzbandriss

Bitte aktivieren Sie Javascript

In der nächsten Woche wolle er mit einem Kniespezialisten besprechen, wie es weitergehen soll. »Ich werde um eine Operation nicht herumkommen«, erklärte Hofmann. »Ich werde (wieder) zurückkommen, das verspreche ich.«

Wegen einer Ellenbogen-Operation hatte er 2021 die Qualifikation für die Olympischen Spiele in Tokio verpasst. Bei der WM in Eugene/USA im vergangenen Jahr war er aufgrund von Rückenproblemen in der Qualifikation mit drei ungültigen Versuchen ausgeschieden.

Instagram-Mitteilung

Athletenporträt