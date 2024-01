Aktuell Land

Saison-Aus für Basketballer Kesteloot und Coleman

Basketball-Bundesligist MLP Academics Heidelberg muss für den Rest dieser Saison ohne seine beiden Spieler Vincent Kesteloot und Tim Coleman auskommen. Der Belgier Kesteloot habe sich am Sonntag beim 84:83-Sieg bei den Löwen Braunschweig einen Kreuzbandriss zugezogen und werde in dieser Spielzeit nicht mehr zum Einsatz kommen, teilte der Tabellenvorletzte am Donnerstag mit. Der Amerikaner Coleman, der wie Kesteloot auf der Position des Small Forward spielt, falle zudem wegen anhaltender Knieprobleme längere Zeit aus.