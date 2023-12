Aktuell Land

S-Bahn kollidiert mit Auto auf Bahnübergang

Eine S-Bahn ist in Meckesheim (Rhein-Neckar-Kreis) mit einem Auto zusammengestoßen. Der Autofahrer wurde am Montag leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus, wie die Polizei am Morgen mitteilte. Das Auto befand sich demnach auf dem Bahnübergang, als es zur Kollision kam. Die Bahn war mit mehr als 100 Personen besetzt und wurde geräumt. Verletzte gab es unter den Passagieren zunächst keine. Der Bahnverkehr wurde vorübergehend in beide Richtungen gesperrt. Zu den genauen Umständen des Unfalls wurden Ermittlungen eingeleitet.