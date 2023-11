Aktuell Land

Südzucker rechnet mit starkem Herbst

Wegen einer starken Entwicklung des Zuckersegments rechnet Südzucker für das laufende Geschäftsquartal mit einer deutlichen Ergebnissteigerung. Das operative Ergebnis des dritten Quartals (per Ende November) dürfte deutlich über dem Vorjahreswert von 220 Millionen Euro liegen, teilte das im SDax notierte Unternehmen am Mittwoch in Mannheim mit.