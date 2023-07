Aktuell Land

Südzucker erwartet Ergebnissteigerung im laufenden Quartal

Der Südzucker-Konzern ist angesichts guter Geschäfte im Segment Zucker zuversichtlich für das laufende Geschäftsquartal (bis Ende August). Der Vorstand erwartet einen deutlichen Anstieg des operativen Konzernergebnisses (Ebit) im Vergleich zur Vorjahresperiode, wie das Unternehmen am Mittwoch in Mannheim mitteilte. Vor einem Jahr lag das das operative Ergebnis in dem Quartal bei 153 Millionen Euro.